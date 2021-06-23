ŞİDDETLİ RÜZGAR PAZARCILARIN TENTELERİNİ UÇURDU

Kocaeli' nin Derince ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle pazarcıların tenteleri tezgahların üzerine devrildi.

Kocaeli' nin Derince ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle pazarcıların tenteleri tezgahların üzerine devrildi.

Kocaeli'de şiddetli rüzgar etkisini gösterdi. Derince Fatih Sultan Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde esnafın tenteleri uçarak tezgahların üstüne devrildi. Büyük güçlük yaşayan pazarcı esnafı, tentelerini yerinde tutmak için çaba sarf etti. İzmit'te ise şiddetli rüzgar nedeniyle bazı vatandaşlar yürümekte zorlandı. Bir işletme sahibinin ise çatıdaki brandanın uçmaması için çivi çaktığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı