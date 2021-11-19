Şiddetli rüzgar nedeniyle yük gemisindeki konteynerler denize düştü - Haberler
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Şiddetli rüzgar nedeniyle yük gemisindeki konteynerler denize düştü

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Haberler | Güncel

- Şiddetli rüzgar nedeniyle yük gemisindeki konteynerler denize düştü Fas'ın Tanca kentinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yük gemisindeki konteynerler denize düştü.

- Şiddetli rüzgar nedeniyle yük gemisindeki konteynerler denize düştü

KAZABLANKA - Fas'ın Tanca kentinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yük gemisindeki konteynerler denize düştü.

Fas'ın Tanca kentindeki limanda demirli olan yük gemisindeki konteynerler yük boşaltma işlemi sırasında denize düştü. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle vinç sistemi arızalanırken, 1 işçinin de yüksekten düşerek yaralandığı aktarıldı. Düştüğü yerden güçlükle kurtarılan işçinin tedavi için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Kazanın kötü hava koşullarına rağmen yük boşaltma işlemine devam edilmesi nedeniyle yaşandığı açıklanırken, büyük maddi kayıp meydana geldiği belirtildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yük gemisindeki konteynerler denize düştü

Şiddetli rüzgar nedeniyle yük gemisindeki konteynerler denize düştü

Şiddetli rüzgar nedeniyle yük gemisindeki konteynerler denize düştü

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Son Dakika Haberleri

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