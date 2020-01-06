Şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı, 7 araçta hasara neden oldu
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Şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı, 7 araçta hasara neden oldu

Kağıthane'de, şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı, 7 araçta hasar oluşturdu.

06.01.2020 20:16 | Son Güncelleme: 06.01.2020 20:17

'de, şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı, 7 araçta hasar oluşturdu.

Mahallesi Meral Sokağı'ndaki 6 katlı binanın çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatının parçaları, başka bir binanın cephesine çarparak park halindeki araçların üzerine düştü.

verilmesi üzerine sokak araç trafiğine kapatılırken, zarar gören araçlar sahipleri tarafından bulundukları yerden çekildi.

Kağıthane Belediyesi ekiplerinin çatı parçalarını yerden kaldırılması sonrasında sokak trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı, 7 araçta hasara neden oldu
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