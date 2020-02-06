Şiddetli rüzgar nedeniyle Talas ilçesinde okullar bir gün tatil edildi

06.02.2020 09:03 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:08

Kayseri'de şiddetli rüzgar nedeniyle Talas ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.



Kayseri'de dün geceden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok evin çatısı uçtu. Sabah saatlerine kadar etkili olan şiddetli rüzgar sonucunda çatılarda kopan parçalar park halindeki araçlara büyük zarar verdi. Özellikle Talas ilçesinde etkisini hissettiren şiddetli rüzgar nedeniyle Talas ilçesinde öğrencilerin can güvenliği nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA