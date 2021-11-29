Lodos nedeniyle Çamlıca Tepesi'nden uçup kaybolan Türk bayrağı bulundu - Haberler
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Lodos nedeniyle Çamlıca Tepesi'nden uçup kaybolan Türk bayrağı bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar ve lodos nedeniyle Çamlıca Tepesindeki dev Türk bayrağı direkten koparak uçtu.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar ve lodos nedeniyle Çamlıca Tepesindeki dev Türk bayrağı direkten koparak uçtu. Kaybolan bayrak, arama çalışması sonucu bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından, Lodos ve şiddetli rüzgar sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. İstanbul'un en yüksek rakımlı yerlerinden biri olan Çamlıca Tepesinde bulunan dev Türk bayrağı, şiddetli rüzgara dayanamayarak direkten kopup uçtu. Gökyüzünde uçan bayrak Çamlıca Tepesinden uzaklaştı. Kaybolan bayrak, Üsküdar'da bulunan bir okulun bahçesinde polis ekipleri tarafından bulundu. - İSTANBUL

Lodos nedeniyle Çamlıca Tepesi'nden uçup kaybolan Türk bayrağı bulundu

Lodos nedeniyle Çamlıca Tepesi'nden uçup kaybolan Türk bayrağı bulundu

Lodos nedeniyle Çamlıca Tepesi'nden uçup kaybolan Türk bayrağı bulundu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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