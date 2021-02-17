Şiddetli rüzgar nedeniyle caminin külahı askıda kaldı
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Şiddetli rüzgar nedeniyle caminin külahı askıda kaldı

17.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:53
Şiddetli rüzgar nedeniyle caminin külahı askıda kaldı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar yıkıldı, bir caminin de külahı askıda kaldı. Pamukkale'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli esen lodos nedeniyle, evlerin çatıları zarar gördü. Ağaçlar yıkıldı. Bazı yerlerde enerji iletim hatları koparken trafolarda da arıza oluştu. Bir otelin dış cephe duvarı yıkıldı, Pamukkale ilçesi, Pamukkale Mahallesi'ndeki Büyük Cami de, rüzgar nedeniyle hasar gördü. Caminin külahı, rüzgar nedeniyle yerinden sökülüp, yan yattı. Kopan elektrik telleri görevliler tarafından tamir edildi.

CAMİ ZARAR GÖRDÜ

Büyük Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ömer Yörükoğlu, dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgarın yaşamı olumsuz etkilediğini belirti, "Camimizin külahı yan yattı. Demir kısmı sayesinde yıkılmadan durabiliyor. Yetkililere bildirdik. Caminin çevresinde güvenlik önlemi aldık. Külahın kaldırılmasını bekliyoruz" dedi.

'DEPREM OLUYOR ZANNETTİK'

Otelinin dış cephe duvarı yıkılan Şenel Demirbaş ise, "Rüzgar çok şiddetliydi. Dış cephe duvarımız zarar gördü. Çam ağaçlarımız kökünden yıkıldı. Duvar yıkılırken deprem oluyor zannettik. Elektrik kabloları koptu, elektrikler de bölgede kesildi. Can kaybının olmaması sevindirici oldu" diye konuştu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle caminin külahı askıda kaldı
Şiddetli rüzgar nedeniyle caminin külahı askıda kaldı
Şiddetli rüzgar nedeniyle caminin külahı askıda kaldı
Şiddetli rüzgar nedeniyle caminin külahı askıda kaldı
Şiddetli rüzgar nedeniyle caminin külahı askıda kaldı
Şiddetli rüzgar nedeniyle caminin külahı askıda kaldı
Şiddetli rüzgar nedeniyle caminin külahı askıda kaldı
Şiddetli rüzgar nedeniyle caminin külahı askıda kaldı
Şiddetli rüzgar nedeniyle caminin külahı askıda kaldı
Şiddetli rüzgar nedeniyle caminin külahı askıda kaldı
Şiddetli rüzgar nedeniyle caminin külahı askıda kaldı
Şiddetli rüzgar nedeniyle caminin külahı askıda kaldı
Şiddetli rüzgar nedeniyle caminin külahı askıda kaldı
Şiddetli rüzgar nedeniyle caminin külahı askıda kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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