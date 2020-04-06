Şiddetli rüzgar nedeniyle 4 katlı binanın çatısı uçtu Kağıthane'de şiddetli rüzgar nedeniyle 4 katlı bir binanın çatısı uçtu.

Kağıthane'de şiddetli rüzgar nedeniyle 4 katlı bir binanın çatısı uçtu. Çatının üçüncü kez uçtuğu belirtildi.

Kağıthane ilçesi Çeliktepe Mahallesi İnönü Caddesi'nde 4 katlı binanın çatısının şiddetli rüzgar nedeniyle uçması üzerine, olay yerine polis, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis binanın bulunduğu caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de çatıdaki kopan ve tehlike oluşturabilecek parçaları güvenli bir alana indirdi. Caddede bulanan araçlar ise sahipleri tarafından çekilirken binanın çatısının üçüncü kez uçtuğu belirtildi.

"Bu sefer tahtadan değil demirden yaptıracağız"

Dükkan sahibi Ercan Erdoğan, "Sabah rüzgar vardı, belliydi zaten böyle olacağı. Çatı havalandı, bizde polisi aradık. Allah'tan caddeye doğru düşmedi de bir faciadan kurtulduk. Rüzgar durunca çatıyı yaptıracağız. Çünkü bu üçüncü kez düşüşü. O yüzden bu sefer tahtadan değil demirden yaptıracağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA