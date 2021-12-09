ŞİDDETLİ RÜZGAR MANAVGAT'TA SERA YIKTI - Haberler
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ŞİDDETLİ RÜZGAR MANAVGAT'TA SERA YIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde salı günü etkili olan şiddetli rüzgarda serası yıkılan Fatma Kaplan, yaklaşık 110 bin lira zararı olduğunu söyledi.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde salı günü etkili olan şiddetli rüzgarda serası yıkılan Fatma Kaplan, yaklaşık 110 bin lira zararı olduğunu söyledi.

Manavgat'ta salı günü etkili olan şiddetli rüzgarda Karacalar mahallesinde Fatma Kaplan'a ait sera yıkıldı. Birkaç gün önce ekili kavunu topladığını anlatan Kaplan, akşam saatlerinde etkili olan rüzgarda serasının zarar gördüğünü anlattı. Kaplan, 5 dönüme kurulu serasının yıkıldığını, sera plastiğinde de yırtılmalar olduğunu dile getirdi. Kaplan, Akşam 21.00 sıralarında fırtına zarar verdi. Sabah usta çağırdım. 100-110 bin lira masraf olduğunu söyledi. Şimdi de yaptıracak gücüm yok diye konuştu.

ŞİDDETLİ RÜZGAR MANAVGAT'TA SERA YIKTI

ŞİDDETLİ RÜZGAR MANAVGAT'TA SERA YIKTI

ŞİDDETLİ RÜZGAR MANAVGAT'TA SERA YIKTI

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