Şiddetli rüzgar kayısı bahçelerine zarar verdi
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Şiddetli rüzgar kayısı bahçelerine zarar verdi

Şiddetli rüzgar kayısı bahçelerine zarar verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, kayısı bahçelerine zarar verdi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, kayısı bahçelerine zarar verdi.

Akçadağ'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı kayısı bahçeleri zarar görürken, çağla döneminde olan bir çok kayısı da döküldü.

İlçe genelinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok kayısı bahçesinde zarar oluştuğunu belirten kayısı üreticisi Garip Canbay özellikle Ören, İkinciler bölgesinde ciddi zararın olduğunu söyledi. - MALATYA

Şiddetli rüzgar kayısı bahçelerine zarar verdi
Şiddetli rüzgar kayısı bahçelerine zarar verdi
Şiddetli rüzgar kayısı bahçelerine zarar verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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