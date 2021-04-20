Şiddetli rüzgar iş yerinin duvarını uçurdu: 1 yaralı
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Şiddetli rüzgar iş yerinin duvarını uçurdu: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ - Haberler | 3. Sayfa

Şiddetli rüzgar iş yerinin duvarını uçurdu: 1 yaralı Sivas'ta şiddetli rüzgarın etkisiyle bir iş merkezinin duvarını uçtu, o esnada kaldırımda yürüyen bir vatandaş yaralandı Sivas'ta şiddetli rüzgarın etkisiyle bir iş merkezinin duvarını uçtu, o esnada kaldırımda yürüyen bir vatandaş...

Şiddetli rüzgar iş yerinin duvarını uçurdu: 1 yaralı

Sivas'ta şiddetli rüzgarın etkisiyle bir iş merkezinin duvarını uçtu, o esnada kaldırımda yürüyen bir vatandaş yaralandı

SİVAS - Sivas'ta şiddetli rüzgarın etkisiyle bir iş merkezinin duvarını uçtu, o esnada kaldırımda yürüyen bir vatandaş yaralandı

Edinilen bilgilere göre olay, Paşabey Mahallesi Kerim Çavuş caddesi üzerinde meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle cadde üzerinde bulunan bir iş merkezinin duvarı uçtu. Uçan duvar o esnada kaldırımda yürüyen bir vatandaşın üzerine düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Duvarın kalan kısımları itfaiye ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şiddetli rüzgar iş yerinin duvarını uçurdu: 1 yaralı
Şiddetli rüzgar iş yerinin duvarını uçurdu: 1 yaralı
Şiddetli rüzgar iş yerinin duvarını uçurdu: 1 yaralı
Şiddetli rüzgar iş yerinin duvarını uçurdu: 1 yaralı
Şiddetli rüzgar iş yerinin duvarını uçurdu: 1 yaralı
Şiddetli rüzgar iş yerinin duvarını uçurdu: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ

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