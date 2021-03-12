Şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

12.03.2021 13:34 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:42
Şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

Adıyaman'da gece saatlerinden buyana etkisini sürdüren şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Adıyaman'da gece saatlerinden buyana etkisini sürdüren şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Adıyaman merkezde hızı saatte 32 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok binanın çatısı uçtu. Uçan çatılar elektrik tellerinin üzerine düşmesi sonucu elektrik akımlarında kesinti oldu. Rüzgar nedeniyle bir petrol istasyonunda bulunan yakıt pompaları devrilerek zarar gördü. Yakıt pompaları, görevliler tarafından kontrollü bir şekilde devrildiği yerden kaldırıldı. Rüzgar kent merkezinde bulunen trafik lambalarına da zarar verdi. Bazı trafik lambaları şiddetli rüzgara dayanamayarak yerinden söküldü. - ADIYAMAN

Şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor
Şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor
Şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor
Şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Cahit Özkan Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Birol Güven Prens Harry Aleyna Tilki Pelin Öztekin
Spor Mustafa Er Caner Erkin Cüneyt Çakır Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 13:45:58. #1.14#
title