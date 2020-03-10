Şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
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Ulukışla, Niğde, Güncel

Şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve ahırlar zarar gördü.

10.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:11
Şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve ahırlar zarar gördü.

Hızı, saatte yaklaşık 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle Ulukışla ilçesi Kılan köyünde, bazı ev ve ahırların çatısı uçtu, bahçe duvarları yıkıldı. Uçan çatılardan biri park halindeki aracın üzerine düştü.

Elektrik tellerinin kopmasıyla bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

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