Şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi Niğde'nin Ulukışla ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve ahırlar zarar gördü.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve ahırlar zarar gördü.

Hızı, saatte yaklaşık 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle Ulukışla ilçesi Kılan köyünde, bazı ev ve ahırların çatısı uçtu, bahçe duvarları yıkıldı. Uçan çatılardan biri park halindeki aracın üzerine düştü.

Elektrik tellerinin kopmasıyla bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Kaynak: AA