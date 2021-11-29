Şiddetli rüzgar hastanenin çatısını uçurdu

BOLU (İHA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ilçe devlet hastanesinin çatısı park halindeki araçların üzerine uçtu.

Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından Turuncu kod uyarısı yapılan Bolu kent merkezi ve ilçelerinde şiddetli rüzgar etkili oluyor. Bolu'nun Göynük ilçesinde etkili olan ve saatte yaklaşık 55 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgar sebebiyle Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesi'nin çatısı uçtu.

Binadan kopan parçaların üzerine düştüğü park halindeki ambulans ve araçlarda maddi hasar oluştu. Çatının düştüğü alanda insanların bulunmaması olası faciayı önledi. Çatının kaldırılması için çalışma başlatıldı. - BOLU

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