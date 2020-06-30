Şiddetli rüzgar hastane bahçesindeki ağacı devirdi
Bingöl'de aniden başlayan şiddetli rüzgar, devlet hastanesi önünde bulunan bir ağacı devirdi.
30.06.2020 19:57 | Son Güncelleme: 30.06.2020 20:02
Bingöl'de aniden başlayan şiddetli rüzgar, devlet hastanesi önünde bulunan bir ağacı devirdi.
Bingöl kent merkezinde aniden bastıran ve şiddetli rüzgar, devlet hastanesi acil servis giriş bahçesinde bulunan büyük bir ağcı devirdi.
Şans eseri yaralanan ve maddi hasarın oluşmadığı olayda, devrilen ağaç hastane görevlilerince bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaynak: AA