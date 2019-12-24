Şiddetli rüzgar hasara yol açtı
Haberler » Güncel » Şiddetli rüzgar hasara yol açtı - Haber

Şiddetli rüzgar hasara yol açtı

Samsun'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

24.12.2019 19:07 | Son Güncelleme: 24.12.2019 19:08
Şiddetli rüzgar hasara yol açtı

'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Kentte öğleden sonra başlayan şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle ilçesi 'nde bir apartmanın çatısı uçtu, Ondokuz Mayıs Lisesi önündeki ağaçlar yola devrildi. İtfaiye ekipleri ağaçları bulunduğu yerden kaldırdı.

Kuzeyyıldızı ve Toptepe mahallelerinde elektrik tellerinde kopma meydana geldi.

YEDAŞ yetkilileri elektrik tellerinin onarımı için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Şiddetli rüzgar hasara yol açtı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler