Şiddetli rüzgar etkili oluyor
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Şiddetli rüzgar etkili oluyor

Zonguldak'ta şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

08.01.2020 12:34 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:37
Şiddetli rüzgar etkili oluyor

'ta şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle 'de yüksekliği 6 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.

Saatteki hızı 32 kilometreye ulaşan rüzgar dolayısıyla, balıkçılar ve Ro-Ro gemileri denize açılamadı.

Sağanağın etkili olduğu bölgede metrekareye 46 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. Yetkililer, sağanak ve şiddetli rüzgarın aralıklarla sürmesinin beklendiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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: Şiddetli rüzgar etkili oluyor
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