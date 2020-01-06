: Şiddetli rüzgar etkili oluyor

06.01.2020 11:13 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:15

Edirne'de şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrilen ağaç trafikte aksamaya neden oldu.

Kapıkule Sınır Kapısı yolu Sarıbayır mevkisinde yol kenarındaki bir ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri çevrede önlem aldı, trafik akışı tek şeritten verilmeye başladı.

Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, devrilen ağacı keserek yol dışına taşıdı. Temizlenen yol bir süre sonra çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

Yaklaşık 30 dakika trafikte aksama yaşandı.

Öte yandan kent genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle mesaiye gitmeye çalışan vatandaşlar rüzgar nedeniyle yürümekte zorlandı, birçok iş yerinin önündeki sandalye ve masalar savruldu.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, saatteki hızı 40 kilometreyi bulan rüzgarın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

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