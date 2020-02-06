Şiddetli rüzgar direk ve ağaları devirdi

06.02.2020 13:25 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:30

Konya'nın Ereğli ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle beton aydınlatma direği ile bir ağaç devrildi.



Ereğli ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar hastane yolu üzerinde refüjde bulunan beton aydınlatma direğini yol ortasına devirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alarak caddeyi bir süre trafik akışına kapattı. Elektrik arıza ekiplerinin çalışması sonucu caddeye devrilen direğin kaldırılması sonrası kapatılan cadde tekrar trafiğe açıldı. Diğer taraftan Aydınlar Mahallesi Mezarlığında bulunan Selvi ağacı ilçede etkili olan rüzgar sonrası kökünden sökülerek kırıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Ereğli Belediyesi ekipleri ağacın yıldığı yoldan kaldırdı. - KONYA

Kaynak: İHA