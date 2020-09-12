Şiddetli rüzgar çiftçilere zor anlar yaşattı
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Şiddetli rüzgar çiftçilere zor anlar yaşattı

Adıyaman'ın Kahta ilçesi ve köylerinde etkili olan şiddetli rüzgar badem hasadı yapan çiftçilere zor anlar yaşattı.

Şiddetli rüzgar çiftçilere zor anlar yaşattı
12.09.2020 18:56 | Son Güncelleme: 12.09.2020 19:01

Adıyaman'ın Kahta ilçesi ve köylerinde etkili olan şiddetli rüzgar badem hasadı yapan çiftçilere zor anlar yaşattı.

Kahta'ya bağlı İslam köyde şiddetli rüzgar badem hasadı yapan çiftçilerin bezlerini uçurdu. Badem hasadında kullanılan büyük bez parçaları şiddetli rüzgarla birlikte uçtu. Bez parçaları badem ağaçlarına takılırken, hasat yapan çiftçiler zor anlar yaşadı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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