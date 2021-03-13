Şiddetli rüzgar Çelikhan'da çatıları uçurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şiddetli rüzgar Çelikhan'da çatıları uçurdu

13.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 13.03.2021 10:09
Şiddetli rüzgar Çelikhan'da çatıları uçurdu

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Çelikhan Devlet Hastanesi ve evlerin çatıları uçtu.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Çelikhan Devlet Hastanesi ve evlerin çatıları uçtu.

Çelikhan Devlet Hastanesinin çatısı şiddetli rüzgara dayanamadı. Şiddetli rüzgardan dolayı elektrik direklerinin devrilmesi sonucu elektrik kesintisi yaşandı.

Çelikhan'a bağlı Gölbağı (Abdulharap) köyü ve Pınarbaşı Beldesi'nde evlerin çatıları uçtu. Gölbağı köyünde ikamet eden Abdullah Akbulut'a ait evin çatısı uçarken, çatı üzerindeki güneş enerjileri kullanılamaz hale geldi. Çatısı uçan evin duvarlarında da hasar meydana geldi.

Pınarbaşı Beldesi'nde de bazı evlerin çatıları uçarken, çatıda bulunan tütünler zarar gördü.

Çelikhan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşların soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu. - ADIYAMAN

Şiddetli rüzgar Çelikhan'da çatıları uçurdu
Şiddetli rüzgar Çelikhan'da çatıları uçurdu
Şiddetli rüzgar Çelikhan'da çatıları uçurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Birol Güven Hülya Avşar Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim Hakan Kutlu Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şiddetli rüzgar Çelikhan'da çatıları uçurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 10:16:21. #1.15#
title