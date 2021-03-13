Şiddetli rüzgar Çelikhan'da çatıları uçurdu

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Çelikhan Devlet Hastanesi ve evlerin çatıları uçtu.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Çelikhan Devlet Hastanesi ve evlerin çatıları uçtu.

Çelikhan Devlet Hastanesinin çatısı şiddetli rüzgara dayanamadı. Şiddetli rüzgardan dolayı elektrik direklerinin devrilmesi sonucu elektrik kesintisi yaşandı.

Çelikhan'a bağlı Gölbağı (Abdulharap) köyü ve Pınarbaşı Beldesi'nde evlerin çatıları uçtu. Gölbağı köyünde ikamet eden Abdullah Akbulut'a ait evin çatısı uçarken, çatı üzerindeki güneş enerjileri kullanılamaz hale geldi. Çatısı uçan evin duvarlarında da hasar meydana geldi.

Pınarbaşı Beldesi'nde de bazı evlerin çatıları uçarken, çatıda bulunan tütünler zarar gördü.

Çelikhan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşların soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı