Şiddetli rüzgar çatıyı böyle yerinden söktü Şiddetli rüzgar çatıyı böyle yerinden söktü Bahçilevler'de şiddeti rüzgar bir iş yerinin çatısını yerinden söktü.

Şiddetli rüzgar çatıyı böyle yerinden söktü İSTANBUL - Bahçilevler'de şiddeti rüzgar bir iş yerinin çatısını yerinden söktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay Kocasinan Oto Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin çatısı yerinden söküldü. O anları bir esnaf cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tehlike oluşturan çatıyı kontrollü şekilde söktü. Kaynak: İHA