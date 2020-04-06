Şiddetli rüzgar çatıyı böyle yerinden söktü
Şiddetli rüzgar çatıyı böyle yerinden söktü Bahçilevler'de şiddeti rüzgar bir iş yerinin çatısını yerinden söktü.
06.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:46
Şiddetli rüzgar çatıyı böyle yerinden söktü
İSTANBUL - Bahçilevler'de şiddeti rüzgar bir iş yerinin çatısını yerinden söktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay Kocasinan Oto Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin çatısı yerinden söküldü. O anları bir esnaf cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tehlike oluşturan çatıyı kontrollü şekilde söktü.
Kaynak: İHA