Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
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Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Haberler | Güncel

Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi Tokat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi.

Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

TOKAT - Tokat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi.

Tokat'ta sağanak yağış öncesinde başlayan şiddetli rüzgar kent merkezinde etkisini gösterdi. Yeşilırmak Mahallesi Çeçenistan Caddesi'nde bir iş yeri önünde bulunan ağaç rüzgara dayanamadı. Yola devrilen ağaç belediye ekipleri tarafından hızarla kesildi. DSİ bahçesi ile İl Emniyet Müdürlüğü binası arkasında devrilen ağaçlara da ekipler müdahale etti. Yeniyurt Mahallesi'nde ise bir binanın çatısı yola uçtu. O anda yoldan geçen kimsenin olmaması can ve mal kaybını önledi.

Öte yandan Tokat'ın Erbaa ile Turhal ilçesinde yağış etkili oldu. Belediye ekipleri su baskını olan bölgelerde çalışma başlattı.

Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez

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