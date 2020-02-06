: Şiddetli rüzgar bina çatılarına zarar verdi - KARS

06.02.2020 18:32 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:33

Kars'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları zarar gördü.

Öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi başta olmak üzere bazı binaların çatısına zarar verdi.

Fakülteye ait çatılar yere düştüğü kentte, rüzgar etsini sürdürüyor.

Kaynak: AA

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