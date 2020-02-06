Şiddetli rüzgar bina çatılarına zarar verdi - KARS
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Şiddetli rüzgar bina çatılarına zarar verdi - KARS

Kars'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları zarar gördü.

06.02.2020 18:32 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:33
Şiddetli rüzgar bina çatılarına zarar verdi - KARS

'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları zarar gördü.

Öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, (KAÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi başta olmak üzere bazı binaların çatısına zarar verdi.

Fakülteye ait çatılar yere düştüğü kentte, rüzgar etsini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Şiddetli rüzgar bina çatılarına zarar verdi - KARS
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