Şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söküp çatıları uçurdu

Şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söküp çatıları uçurdu Reklam tabelaları ve aydınlatma direkleri parçalandı Adıyaman'da dün gece itibariyle başlayan şiddetli rüzgar kent merkezinde ağaçları kökünden söküp çatıları uçurdu.

Şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söküp çatıları uçurdu

Reklam tabelaları ve aydınlatma direkleri parçalandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da dün gece itibariyle başlayan şiddetli rüzgar kent merkezinde ağaçları kökünden söküp çatıları uçurdu.

Dün gece etkisini gösteren şiddetli rüzgarla birlikte yol kenarında bulunan reklam tabelaları yerinden sökülerek devrildi. Bir çok aydınlatma direğinin kırıldığı Adıyaman'da 32 kilometre hızla esen rüzgara dayanamayan bazı ağaçlar kökünden sökülerek devrildi. İstiklal Marşının kabulünün 100. Yıl dönümün kutlamak için Adıyaman Güzel Sanatlar Lisesinde düzenlenen program okul çatısının uçması sonucu iptal edildi. Adıyaman Belediyesine bağlı ekipler, güvenlik gerekçesiyle devrilen ağaçları motorlu testere ile keserek parçaladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR