Samsun'da şiddetli rüzgar hasara neden oldu - Haberler
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Samsun'da şiddetli rüzgar hasara neden oldu

AA / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hasara yol açtı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hasara yol açtı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Anadolu Mahallesi Van Sokak'ta bir evin çatısı uçarak başka bir evin üzerine düştü. Sokak üzerinde binalar arasında askıda kalan çatının ucu, bir evin penceresinden içeri girdi.

Emniyet ekipleri sokağa girişleri kapattı. İtfaiye ekipleri ise askıda kalan çatıyı kaldırabilmek için çalışma başlattı.

Canik ilçesi Atatürk Bulvarı ile Çarşamba Caddesi arasında olan ağaç da şiddetli rüzgardan dolayı devrildi, trafik akışı yan yollardan verildi.

Samsun'da şiddetli rüzgar hasara neden oldu

Samsun'da şiddetli rüzgar hasara neden oldu

Samsun'da şiddetli rüzgar hasara neden oldu

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