Şiddetli rüzgar ağacı devirdi, elektrik ve iletişim hatlarını kopardı
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Şiddetli rüzgar ağacı devirdi, elektrik ve iletişim hatlarını kopardı

Şiddetli rüzgar ağacı devirdi, elektrik ve iletişim hatlarını kopardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde boş bir arazide yaklaşık 15 metre uzunluğundaki kavak ağacı yağmur ve rüzgarın etkisi ile yola devrildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde boş bir arazide yaklaşık 15 metre uzunluğundaki kavak ağacı yağmur ve rüzgarın etkisi ile yola devrildi. Şans eseri boş olan yolda ölen ya da yaralanan olmazken, devrilen ağaç kopardığı iletişim ve elektrik hatları ise traktör ve iş makinesinin üzerine düştü.

Olay, Bolvadin ilçesi Kırkgöz Mahallesi Gül Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahibinin yurt dışında olduğu öğrenilen boş arazideki kavak ağaçlarından biri, ilçede yağan sağanak yağış esnasında rüzgarında etkisi ile bir anda köküne yakın bir kısımdan kırılarak yola devrildi. Yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki ağaç devrilirken, iletişim ve elektrik tellerinin de kopmasına neden oldu. Kopan teller ise yolda park halinde olan traktör ve iş makinesinin üzerine düştü. Olayı gören çevredekiler durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ardından elektrik ve iletişim firmalarını arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye gelen firma çalışanları gerekli güvenlik önlemlerini alarak kopan hatların tekrar yerine monte edilmesi için çalışma başlattı. Ağacın devrildiği esnada şans eseri yolun boş olması ölen ya da yaralanın olmamasını sağladı.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Şiddetli rüzgar ağacı devirdi, elektrik ve iletişim hatlarını kopardı
Şiddetli rüzgar ağacı devirdi, elektrik ve iletişim hatlarını kopardı
Şiddetli rüzgar ağacı devirdi, elektrik ve iletişim hatlarını kopardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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