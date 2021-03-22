Şiddetli rüzgar ağacı devirdi
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Şiddetli rüzgar ağacı devirdi

22.03.2021 19:21 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:27
Şiddetli rüzgar ağacı devirdi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar sebebi ile devrilen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar sebebi ile devrilen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede etkili olan şiddetli rüzgar sebebi ile bir ağaç devrildi. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağacı keserek kaldırdı. Ağacın devrilmesi sebebi ile herhangi bir can kaybı ve maddi hasarın yaşanmadığı öğrenildi. - KOCAELİ

Şiddetli rüzgar ağacı devirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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