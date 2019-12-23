ŞİDDETLİ LODOS TRAFİK LAMBALARINI YERİNDEN ÇIKARDI
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ŞİDDETLİ LODOS TRAFİK LAMBALARINI YERİNDEN ÇIKARDI

GAZİOSMANPAŞA'da şiddetli lodos, trafik lambalarını yerinden çıkardı.

23.12.2019 09:49 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:49
ŞİDDETLİ LODOS TRAFİK LAMBALARINI YERİNDEN ÇIKARDI
GAZİOSMANPAŞA'da şiddetli lodos,  trafik lambalarını yerinden çıkardı. Sallanan, sadece elektrik kablosunun tuttuğu lambalar kısa sürede olay yerine gelen ekipleri tarafından güvenli şekilde alındı.

Olay  Gaziosmanpaşa'da saat 08: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan Topkapı-Habibler tramvayının Uluyol Bereç durağının yakınındaki direkte bulunan trafik uyarı lambası, şiddetli lodosun etkisiyle yerinden çıktı.  Çevredeki vatandaşlar sallanan ve tehlike arz eden trafik lambasını görünce,  durumu hemen ekiplerine verdi. Kısa sürede gelen ekipleri,  sadece elektrik kablosunun tuttuğu lambaları yerinden alarak, belediye ekiplerine haber verdi.

Görüntü dökümü:

---------------------İtfaiye ekiplerinin müdhaalesivatandaş ile röptrafik lambasının indirilmesi

Genel ve detaylar 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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