Şiddetli Lodos nedeniyle Pendik'te 2 balıkçı teknesi battı - Haberler
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Şiddetli Lodos nedeniyle Pendik'te 2 balıkçı teknesi battı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şiddetli Lodos nedeniyle Pendik'te 2 balıkçı teknesi battı

İstanbul'da etkili olan şiddetli Lodos hayatı olumsuz etkiliyor.

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da etkili olan şiddetli Lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Pendik'te sahilde bulunan 2 balıkçı teknesi şiddetli Lodos nedeniyle battı. Bir balıkçı teknesi ise kayalıklara vurarak parçalandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından, Lodos ve şiddetli rüzgar sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Lodos özellikle İstanbul'un sahil kesimlerinde etkili oldu. Pendik sahilinde de etkili olan lodos vatandaşlar zor anlar yaşattı. Sahilde bulunan balıkçı teknelerinden ikisi Lodosa dayanamayarak battı. Bir balıkçı teknesi ise ipinden kurtularak kayalıklara vurdu. Kayalıklara vuran teknenin parçalandığı gözlendi.

Olayla ilgili konuşan Pendik Amatör Denizciler Derneği Başkanı Hulusi Ketenci, "Meteorolojinin uyarısında ciddi fırtına beklentisi olduğu söyleniyordu. Liman başkanlığımızın teknecileri uyarmasına, bizim de arkadaşları uyarmamıza rağmen maalesef olumsuz durumlarla karşılaştık. İki teknemiz battı. Biri de hali hazırda karada. Pendik'te balıkçı barınağımızın olmayışından dolayı bu gibi durumlarla karşılaşıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Şiddetli Lodos nedeniyle Pendik'te 2 balıkçı teknesi battı

Şiddetli Lodos nedeniyle Pendik'te 2 balıkçı teknesi battı

Şiddetli Lodos nedeniyle Pendik'te 2 balıkçı teknesi battı

Şiddetli Lodos nedeniyle Pendik'te 2 balıkçı teknesi battı

Şiddetli Lodos nedeniyle Pendik'te 2 balıkçı teknesi battı

Şiddetli Lodos nedeniyle Pendik'te 2 balıkçı teknesi battı

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