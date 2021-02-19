Şiddetli kış koşullarıyla mücadele edilen Texas'ta, Eyalet Senatörü Cruz'un Meksika'ya tatile gitmesi tepki çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şiddetli kış koşullarıyla mücadele edilen Texas'ta, Eyalet Senatörü Cruz'un Meksika'ya tatile gitmesi tepki çekti

19.02.2021 19:51 | Son Güncelleme: 19.02.2021 19:54
Şiddetli kış koşullarıyla mücadele edilen Texas'ta, Eyalet Senatörü Cruz'un Meksika'ya tatile gitmesi tepki çekti

NEW ABD'de şiddetli kış koşulları dolayısıyla yaşanan elektrik ve su kesintileri nedeniyle hayatın felç olduğu Texas'ta, Eyalet Senatörü Cumhuriyetçi Ted Cruz'un ailesiyle Meksika'ya tatile gitmesi tepkiye neden oldu.

NEW ABD'de şiddetli kış koşulları dolayısıyla yaşanan elektrik ve su kesintileri nedeniyle hayatın felç olduğu Texas'ta, Eyalet Senatörü Cumhuriyetçi Ted Cruz'un ailesiyle Meksika'ya tatile gitmesi tepkiye neden oldu.

Cruz'un çarşamba günü Meksika'nın ünlü tatil bölgesi Cancun'a gitmek için Houston havalimanında beklerken çekilen fotoğrafları, sosyal medyada hızla yayıldı.

Senatörü olduğu Texas'ta zorlu kış şartlarıyla mücadele edilirken, Cruz ve ailesinin tatile gitmesi büyük eleştiri topladı.

Tepkiler üzerine perşembe günü ABD'ye dönen Cruz, "çocukları için Meksika'ya gittiğini" açıklamasına karşın tepkiler dinmeyince "hata yaptığını" belirtti.

AP'ye göre, ABD'nin iç ve güney eyaletlerinde hayatı durma noktasına getiren kutup soğukları nedeniyle şimdiye kadar en az 57 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Kadir Topbaş Pervin Buldan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Cansu Dere Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Pkk Uefa Terör İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şiddetli kış koşullarıyla mücadele edilen Texas'ta, Eyalet Senatörü Cruz'un Meksika'ya tatile gitmesi tepki çekti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 20:01:31. #1.15#
title