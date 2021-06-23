Şiddetli fırtınada bazı evlerin çatısı uçtu
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Şiddetli fırtınada bazı evlerin çatısı uçtu

Anadolu Ajansı / Vatandaş Videosu - Haberler | Güncel

Aydın'ın Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde çıkan fırtınada bahçe duvarının yıkılmasıyla bir kadın öldü, bazı evlerin de çatısı uçtu.

Aydın'ın Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde çıkan fırtınada bahçe duvarının yıkılmasıyla bir kadın öldü, bazı evlerin de çatısı uçtu.

Alınan bilgiye göre, Nazilli ve Kuyucak'ta akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kuyucak'ta Horsunlu Mahallesinde bir evin bahçe duvarının yıkılması sonucu Fatma Ayaydın (78) hayatını kaybetti.

Nazilli ilçesinde de Turan, Arslanlı, Çapahasan, Yıldıztepe ve Yeni mahallelerde fırtınadan dolayı bazı evlerin çatısı uçtu, ağaç ve elektrik direkleri devrildi. Çatılardan düşen eşyalar arabaların üzerine düştü.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklara devrilen ağaçları iş makineleriyle kaldırdı.

Şiddetli fırtınada bazı evlerin çatısı uçtu
Şiddetli fırtınada bazı evlerin çatısı uçtu
Şiddetli fırtınada bazı evlerin çatısı uçtu
Şiddetli fırtınada bazı evlerin çatısı uçtu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Vatandaş Videosu

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