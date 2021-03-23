Şiddetli fırtınada ağaç otomobilin üzerine devrildi

Şiddetli fırtınada ağaç otomobilin üzerine devrildi

NİĞDE - Nİğde'de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç otomobilin ön camını kırdı.

Niğde'de sabah saatlerinden beri etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Burhan Mahallesi Deveci sokakta Celalettin Özcan'ın iş yerinin yakınına park ettiği otomobilinin camı, fırtına nedeniyle devrilen ağaç üzerine devrilmesi sonucu camı kırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ESEN