Şiddetli fırtına seralara zarar verdi Şiddetli fırtına seralara zarar verdi Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde fırtına naylon seralarda maddi hasara yol açtı Mersin'in yüksek kesimlerinde etkili olan fırtına seralarda maddi hasara yol açtı.

Şiddetli fırtına seralara zarar verdi

Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde fırtına naylon seralarda maddi hasara yol açtı

MERSİN - Mersin'in yüksek kesimlerinde etkili olan fırtına seralarda maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesine bağlı yüksek rakımlı mahallelerden Güneyli'de şiddetli fırtına etkili oldu. Fırtınada içerisinde yeni ekili domateslerin bulunduğu seralar zarar gördü. Bazı seralar çöktü, bazı seraların ise naylon örtüleri yırtıldı. Maddi hasarın boyutu henüz bilinmezken, fırtınanın etkisini sürdürdüğü öğrenildi.

Geçtiğimiz haftalarda bölgede şiddetli dolu yağışı da meydana gelmiş, sebze ve meyve bahçeleri zarar görmüştü.

Kaynak: İHA