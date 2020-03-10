Şiddetli fırtına minareleri devirdi, çatıları uçurdu
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Halkapınar, Ereğli, Konya, 3. Sayfa

Şiddetli fırtına minareleri devirdi, çatıları uçurdu

Şiddetli fırtına minareleri devirdi, çatıları uçurdu Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle minareler yıkıldı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

10.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:56
Şiddetli fırtına minareleri devirdi, çatıları uçurdu

Şiddetli fırtına minareleri devirdi, çatıları uçurdu

KONYA - Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle minareler yıkıldı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

Ereğli ve Halkapınar'da kuvvetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Rüzgarın hızı zaman zaman saatte 70 kilometrenin üzerine çıkarken, minareler yıkıldı, çatılar uçtu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarlarla meydana gelen zararın boyutları da ortaya çıkmaya başladı. Ereğli'de Aydınlar Mahallesinde bulunan Aydınlar Camisi ile Yeni Bağlar Mahallesinde bulunan Tayyar Camisinin minareleri yıkıldı. Zabıta ve itfaiye ekipleri tarafından cami etrafında güvenlik önemi alındı. İlçe genelinde inceleme başlatan ekiplerin ilk tespitlerinde 10 evin çatısının uçtuğu ve bu çatıların sokaktaki araçlara maddi zarar verdiği belirlendi. Devrilen bir çam ağacının altından ise kuyu çıktığı görüldü. Polis, zabıta ve itfaiye ekipleri ile ilgili kurumlar ilçe genelinde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Halkapınar ilçesinde bulunan Küsere Camisinin minaresi de fırtınadan devrildi.


Meteorolojiden uyarı

Meteorolojiden de kuvvetli rüzgar uyarısı geldi. Meteoroloji Konya 8. Bölge Müdürlüğü, rüzgarın, akşam saatlerine kadar genellikle güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildirdi. Meteorolojiden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemiz genelinde (Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray) rüzgarların bugün güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) ve yer yer tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Şiddetli fırtına minareleri devirdi, çatıları uçurdu

Kaynak: İHA

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Şiddetli fırtına minareleri devirdi, çatıları uçurdu

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