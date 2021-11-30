Kastamonu'da fırtına nedeniyle uçan çatı, alışveriş merkezinin otoparkına düştü - Haberler
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Kastamonu'da fırtına nedeniyle uçan çatı, alışveriş merkezinin otoparkına düştü

AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Kastamonu'da fırtına nedeniyle uçan çatı, alışveriş merkezinin otoparkına düştü

Kastamonu'da etkili olan fırtına nedeniyle uçan bina çatısı, alışveriş merkezinin otoparkına düştü.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da etkili olan fırtına nedeniyle uçan bina çatısı, alışveriş merkezinin otoparkına düştü.

Kentte etkili olan fırtına nedeniyle İnönü Mahallesi'ndeki bir binanın çatısı uçarak, yaklaşık 100 metre uzaklıktaki bir alışveriş merkezinin otoparkına düştü.

Çatının düştüğü alanda bulunan araçlar zarar gördü.

Çatının düşme anı, alışveriş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alışveriş merkezinin yöneticisi Cemal Kebeci, gazetecilere, fırtınanın bir anda çıktığını söyledi.

Rüzgarın binanın çatısını havalandırdığını dile getiren Kebeci, "Allah'tan can kaybımız yok, herhangi bir yaralımız da yok. Burada maddi hasar oluştu. Otoparkta bulunan tırın üzerine düştü, tırın arkasına zarar verdi, bir de park halindeki otomobilin üzerine düştü." dedi.

Alışveriş merkezinin otoparkında çalışan personelin çatının havalandığını gördüğünü belirten Kebeci, "Personel çatıyı fark ettiği için burada çalışan arkadaşları uyarmış, 'Çatı uçmaya başladı çekilin oradan.' demiş. Onun dikkati olmasaydı belki burada birkaç kişi yaralanırdı, belki de Allah korusun ölen bile olabilirdi." diye konuştu.

Kastamonu'da fırtına nedeniyle uçan çatı, alışveriş merkezinin otoparkına düştü

Kastamonu'da fırtına nedeniyle uçan çatı, alışveriş merkezinin otoparkına düştü

Kastamonu'da fırtına nedeniyle uçan çatı, alışveriş merkezinin otoparkına düştü

Kastamonu'da fırtına nedeniyle uçan çatı, alışveriş merkezinin otoparkına düştü

Kastamonu'da fırtına nedeniyle uçan çatı, alışveriş merkezinin otoparkına düştü

Kastamonu'da fırtına nedeniyle uçan çatı, alışveriş merkezinin otoparkına düştü

Kastamonu'da fırtına nedeniyle uçan çatı, alışveriş merkezinin otoparkına düştü

Kastamonu'da fırtına nedeniyle uçan çatı, alışveriş merkezinin otoparkına düştü

Kastamonu'da fırtına nedeniyle uçan çatı, alışveriş merkezinin otoparkına düştü

Kastamonu'da fırtına nedeniyle uçan çatı, alışveriş merkezinin otoparkına düştü

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AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri

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