Şiddetli fırtına ev ve ahırın çatısını uçurdu Şiddetli fırtına ev ve ahırın çatısını uçurdu Ev ve ahırın çatısı uçtu, bazı hayvanlar ise telef oldu Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle birçok ev ve ahırın çatısı uçarken, bazı hayvanlar ise telef oldu.

Şiddetli fırtına ev ve ahırın çatısını uçurdu

Ev ve ahırın çatısı uçtu, bazı hayvanlar ise telef oldu

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle birçok ev ve ahırın çatısı uçarken, bazı hayvanlar ise telef oldu.

Özalp ilçesinde dün gece saatlerinde etkili olan fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yukarı Koçkıran Mahallesi'nde etkili olan fırtınadan dolayı ahırda meydana gelen göçük sonucu çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Kaynak: İHA