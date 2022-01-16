Kahramanmaraş'ta fırtına antik mozaiklerin yüzeyindeki koruma çatıyı kırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta fırtına antik mozaiklerin yüzeyindeki koruma çatıyı kırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta etkili olan şiddetli fırtına, 'Germanicia' antik mozaiklerinin yüzeyindeki koruma çatıyı kırdı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta etkili olan şiddetli fırtına, 'Germanicia' antik mozaiklerinin yüzeyindeki koruma çatıyı kırdı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgedeki Germanicia Antik Kenti mozaiklerinin bulunduğu 2 numaralı kazı alanının yüzeyindeki koruma çatı, şiddetli fırtınaya dayanamayarak kırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, mozaiklerde zarar olup olmadığı yapılan inceleme sonucu ortaya çıkacak.

(Halil Ulubey/İHA)

Kahramanmaraş'ta fırtına antik mozaiklerin yüzeyindeki koruma çatıyı kırdı

Kahramanmaraş'ta fırtına antik mozaiklerin yüzeyindeki koruma çatıyı kırdı

Kahramanmaraş'ta fırtına antik mozaiklerin yüzeyindeki koruma çatıyı kırdı

Kahramanmaraş'ta fırtına antik mozaiklerin yüzeyindeki koruma çatıyı kırdı

Kahramanmaraş'ta fırtına antik mozaiklerin yüzeyindeki koruma çatıyı kırdı

Kahramanmaraş'ta fırtına antik mozaiklerin yüzeyindeki koruma çatıyı kırdı

Kahramanmaraş'ta fırtına antik mozaiklerin yüzeyindeki koruma çatıyı kırdı

Kahramanmaraş'ta fırtına antik mozaiklerin yüzeyindeki koruma çatıyı kırdı

Kahramanmaraş'ta fırtına antik mozaiklerin yüzeyindeki koruma çatıyı kırdı

5 METRE KARDA, 1 KİLOMETRELİK YOLU 1,5 SAATTE AÇTILAR

5 METRE KARDA, 1 KİLOMETRELİK YOLU 1,5 SAATTE AÇTILAR
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Kahramanmaraş'ta etkili olan şiddetli fırtına, 'Germanicia' antik mozaiklerinin yüzeyindeki koruma çatıyı kırdı.

title