Şiddetli fırtına ağaçları kökünden söktü, dev saksıları devirdi, kazalara neden oldu

Fırtına nedeniyle ağaçlar, reklam panoları ve fidan dikili saksılar büyük zarar gördü

GAZİANTEP - Gaziantep'te şiddetli fırtına nedeniyle ağaçlar kökünden sökülürken, reklam panoları ve fidan dikili saksılar devrildi.

Gaziantep'te dün gece başlayan fırtına hayatı felç etti. Fırtına nedeniyle kentteki reklam panoları, pankartlar, çöp konteynerleri ve fidan dikili devrilirken, ağaçlar kökünden söküldü. Sağanak yağış ile etkili olan fırtına nedeniyle gece boyu etkili olurken, sabaha kadar etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle araç sürücüleri de zor anlar yaşarken, çok sayıda maddi hasarlı trafik kazasına da neden oldu.

Bazı esnaflar sabah açtıkları iş yerlerinin çevresindeki devrilen saksı ve tabelaları düzeltti.