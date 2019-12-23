23.12.2019 10:41 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:46

Denizli'de şiddetli esen rüzgar reklam panolarını devirdi, çatıları uçurdu. Büyük çapta maddi hasarların meydana geldiği olaylarda belediye ve itfaiye ekipleri yoğun uğraş veriyor.



Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde bir apartmanın terasının çatısı şiddetli esen rüzgara dayanamayarak yola uçtu. Olay esnasında şans eseri yolun boş olması olası bir facianın önüne geçti. Olayda, uçan çatı elektrik tellerini de koparınca mahallede uzun süre elektrik kesintisi yaşandı.



Öte yandan, kentte bazı araçların üzerine de çatıdan düşen malzemeler ile ağaç devrilmesi sonucu ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA