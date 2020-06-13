Şiddetli dolu yağışı sonrası 'Göller yaylası' beyaza büründü Şiddetli dolu yağışı sonrası 'Göller yaylası' beyaza büründü -Adana'nın Kozan ilçesinde Haziran ayının ortasında dolu yağdı Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylası bölgesinde etkili olan şiddetli dolu yağışı bölgeyi beyaza bürüdü.

Şiddetli dolu yağışı sonrası 'Göller yaylası' beyaza büründü

-Adana'nın Kozan ilçesinde Haziran ayının ortasında dolu yağdı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylası bölgesinde etkili olan şiddetli dolu yağışı bölgeyi beyaza bürüdü. 1 saat boyunca etkili olan yağış nedeniyle bölgede ekili alanlar zarar görürken Haziran ayında ortaya çıkan manzara görenleri şaşırttı.

Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylası bölgesinde öğlen saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı onlarca dönüm ekili alana zarar verdi. Yayla sakinleri yaz ayında ilk kez böylesine bir yağış gördüklerini ve bölgenin kışın oluşan kar manzarasına eş değer bir görünüme büründüğünü kaydetti.

Tarım arazilerinde oluşan zarar yağış durduktan sonra tespit edilecek.

Kaynak: İHA