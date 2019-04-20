Şiddetli Depremde Kaçmak Yerine Bebeklerin Yanına Koşan Hemşireler Takdir Topladı

18 Nisan tarihinde Tayvan'da meydana gelen 6.1 şiddetindeki deprem sırasında New Taipei şehrinde bulunan bir bebek bakım merkezinde çalışan hemşirelerin deprem esnasında kaçmak yerine bebekleri kurtarma çabaları büyük takdir topladı.

Deprem sırasında bebeklerin bakımlarının yapıldığı bakım merkezindeki birhemşire bebek karyolalarını tutarak bebeklerin düşmesine engel olmaya çalışırken kollarında bebek bulunan iki hemşire hemen bebekleri güvenli bir yere koyup soğukkanlı bir şekilde karyolaları tutmaya çalışan arkadaşlarına yardıma koştu.

Merkezin sözcüsü, olay ile ilgili olarak "Depremde kimsenin zarar görmemiş olması hepimiz için en önemli şeydir. Deprem anında bebekler gayet sakin bir şekilde bebekleri korumaya çalışan hemşirelerin görevlerini profesyonel bir şekilde yerine getirdiler" dedi.