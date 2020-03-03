Şiddetle suçlanan Kuran kursu eğitmeni hakkında müftülükten suç duyurusu

03.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:31

KONYA'da Ereğli Müftülüğü, Topak Kız Kuran Kursu'nda 25 yıldır yöneticilik ve kurs öğreticiliği yapan Ayşe N. hakkında, 'öğrenciler ile velileri baskıyla yanlış yönlendirdiği ve öğrencilere şiddet uyguladığı' iddiasıyla idari soruşturma başlatıp, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulu tarafından 2019 yılında yurt genelinde Kuran kurslarında denetleme yapıldı. Ereğli Müftülüğü'ne bağlı Topak Kız Kuran Kursu'nda yapılan denetleme sonunda da geçen şubat ayında rapor hazırlandı. Raporda, 'kursta yaklaşık 25 yıldır yöneticilik ve öğreticilik yapan Ayşe N.'nin uzun süredir görev yaptığı için, kursun iş ve işlemlerinin kendi idaresi doğrultusunda şekillenmesi gerektiği yönünde bir ruh haline girdiği, bu durumdan müftülük, kurs çalışanları ve öğrencilerin rahatsız olduğu, yöneticilik görevinin icaplarını yerine getiremez hale geldiği' anlatılarak, yöneticilikten alınmasına karar verildiği bildirildi.

İlçe Müftüsü Celal Malkoç da 23 Şubat günü kursta eğitim gören öğrencilerin velileriyle toplantı düzenledi. Ayşe N. toplantıya izinsiz olarak katılınca tartışma yaşandı. Yaşanan olayların ardından yapılan araştırmada ise Ayşe N.'nin bazı öğrencilere şiddet uyguladığı yönünde şikayetler geldi.

Ereğli İlçe Müftülüğü Ayşe N. hakkında 'öğrenci ve velilere baskı yapıp yanlış yönlendirdiği ve öğrencilere şiddet uyguladığı' iddiasıyla idari soruşturma başlatıp, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

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Kaynak: DHA