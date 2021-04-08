Şiddetle mücadeleye Hatay'dan destek
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Şiddetle mücadeleye Hatay'dan destek

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Şiddetle mücadeleye Hatay'dan destek

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Defne Belediyesi arasında imzalanan ortak protokol ile hayata geçirilen Defne Kadın Dayanışma Merkezi hizmete açıldı.

Şiddete ilişkin toplumsal farkındalığı arttırmak ve şiddetle mücadele mekanizmalarını yaygınlaştırmak amacıyla kurulan Defne Kadın Dayanışma Merkezinde tüm kadınlara ve çocuklara psikolojik, hukuksal ve sosyal destek veriliyor.

Hukuki, psikolojik, sosyal danışmanlık, çift danışmanlığı, çocuk odaklı aile danışmanlığı, psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanlarından faydalanmak isteyen vatandaşlar alanın da uzman psikolog, çocuk ve aile danışmanı ile travma ve şiddet danışmanı tarafından ücretsiz faydalanabiliyor.

Depresyon, duygu durum bozukluğu, fobiler, kayıp ve yas, travma sonrası stres bozukluğu, boşanma sürecinde olan kadınlara hizmetler sunduklarını belirten Psikolog Gizem Kabaali, herkesin ücretsiz bir şekilde danışmanlık hizmetinden faydalanabileceğini açıkladı.

Çocuk ve Aile Danışmanı Pelin Uzun yaptığı açıklamada çocukluk ve ergenlik döneminde yaşanan psikolojik ve gelişimsel problemler ile ilgilendiklerini ifade ederek çocuk danışmanlığı, aile danışmanlığı, çift danışmanlığı, oyun terapisi, çocukluk döneminde zeka testleri, gelişimsel ve dikkat testleri uygulamaları gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Her sosyal kesimden şiddete maruz kalmış kişilerin ihtiyaç duyabilecekleri sosyal, ruhsal, psikolojik ve hukuksal alanda hizmet verdiklerini ifade eden Travma ve Şiddet Danışmanı Ebru Burgaç amaçlarının ruhsal bütünlüğün sürdürülebilmesi olduğunu belirtti.

Kadın Danışma Merkezine ulaşmak ve çalışmalar ile ilgili bilgi almak isteyenler İhbar Hattı olarak 0552 760 04 19, Psikolojik Destek Hattı ise 0538 095 81 69 numaralı telefonlardan ulaşabilirler.

Kaynak: Bültenler

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 16:21:39. #1.15#
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