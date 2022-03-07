Şiddetle Mücadele İrtibat Noktaları yıl sonu itibarıyla 400'e yükseltilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, her ilde, ilçe düzeyinde yaygın olarak bulunan Sosyal Hizmet Merkezlerinde (SHM) Şiddetle Mücadele İrtibat Noktalarının sayısı 377'den 400'e çıkarılacak.

AA muhabirinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından edindiği bilgiye göre, kadına yönelik şiddetle mücadelede il düzeyinde koordinasyonun sağlanması için 2019 itibarıyla her ilde açılan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinden (ŞÖNİM) geçen yıl 256 bin kadın, 23 bin erkek ve 17 bin çocuk hizmet aldı.

Psikososyal destek hizmetleri sunan, yatılı olmayan hizmet birimleri ŞÖNİM'lerde, temel olarak kadın konukevlerine yönlendirme, tedbir kararlarının izlenmesi ile rehberlik ve danışmanlık hizmetleri veriliyor.

Her ilde Şiddetle Mücadele İrtibat Noktası oluşturuldu

Ayrıca her ilde, ilçe düzeyinde yaygın Sosyal Hizmet Merkezlerinde "Şiddetle Mücadele İrtibat Noktaları" da oluşturuldu. Bu sayede şiddetle mücadele kapsamındaki koruyucu ve önleyici hizmetler, bu irtibat noktaları ile daha etkin ve ulaşılabilir hale getirildi.

Halihazırda 377 Sosyal Hizmet Merkezinde (SHM) Şiddetle Mücadele İrtibat Noktası bulunuyor. Bakanlık, bu yıl sonu itibarıyla sayıyı 400'e yükseltecek.

Bu çerçevede ülke genelinde ŞÖNİM, SHM Şiddetle Mücadele İrtibat Noktaları ve Kadın Konukevleri ile 7/24 vatandaşlara hizmet verilecek.