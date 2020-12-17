Şiddetle mücadele değerlendirildi
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Şiddetle mücadele değerlendirildi

17.12.2020 11:08 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:13
Şiddetle mücadele değerlendirildi

Kütahya'da, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu'nun uygulanmasında koordinasyonun artırılması amacıyla Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında toplantı yapıldı.

Kütahya'da, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu'nun uygulanmasında koordinasyonun artırılması amacıyla Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında toplantı yapıldı.

Toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında uygulanan tedbirler ile kurumların çalışmaları değerlendirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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