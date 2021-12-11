Şiddetin Karşısında Kadınların Yanındayız Etkinliği Düzenlendi 08-12-2021

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ile Tekirdağ Valiliği İl Jandarma Komutanlığı iş birliğinde "Şiddetin Karşısında Kadınların Yanındayız" etkinliği 07. 12. 2021 tarihinde Rektörlük Konferans Salonunda düzenlendi.

Uluslararası öğrencilere yönelik olarak İngilizce düzenlenen etkinliğe, Tekirdağ il Jandarma Komutanı Jandarma Albay Osman KILIÇ, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz ÇAKICI, Merkez Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Ezgi CANKURT, Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Harun GÖÇERLER, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Merkez Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Ezgi CANKURT, etkinlikte "Kadına Karşı Şiddetin Ceza Hukuku Bağlamında Değerlendirilmesi" adlı tebliğini sundu.

Etkinlik aynı zamanda Üniversitemiz YouTube Kanalı NKÜTV'de de canlı olarak yayınlanmıştır.

Etkinliğe erişmek için tıklayınız.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet