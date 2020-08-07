Şiddeti renklerle anlatan öğretim üyesi: Kadın hayatın rengidir, öldürülmemeli
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Şiddeti renklerle anlatan öğretim üyesi: Kadın hayatın rengidir, öldürülmemeli

ATATÜRK Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Safiye Sarı, kadına yönelik şiddeti düzenlediği renk sergisiyle gündeme taşıdı.

Şiddeti renklerle anlatan öğretim üyesi: Kadın hayatın rengidir, öldürülmemeli
07.08.2020 08:47 | Son Güncelleme: 07.08.2020 08:53

ATATÜRK Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Safiye Sarı, kadına yönelik şiddeti düzenlediği renk sergisiyle gündeme taşıdı. Kadınların hayatın rengi olduğunu belirten Sarı, "Kadın bir kere renk demek, hayatımızın rengi demek. Bu renge kimse zarar vermemeli, incitmemeli bırakın öldürmeyi. Bu renge kimse zarar vermemeli" dedi.

Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için geçen yıl aralık ayında 10 ayrı gelinlik tasarımıyla sergi açan Dr. Safiye Sarı, üzerlerine de 'Sen olsaydın ne yapardın?' yazılı küçük not kağıtları bıraktı. Sergiyi gezen 300 davetli şiddete uğrayan bir kişinin baba, anne, ağabeyi, kardeşi ya da arkadaşı olmaları halinde neler yapacaklarını anlatan kısa cevaplar verdi. Davetlilerin verdiği cevapların bulunduğu notları toplayan Dr. Sarı, bunları değerlendirdikten sonra çeşitli renklerdeki elbiseler üzerinde yüzey tasarımlarına dönüştürdü. Sarı, şiddete dikkat çekmek için tasarladığı elbiselerle ikinci sergisini açtı. 

23 Temmuz Kongre Binası'ndaki salondaki serginin açılışında davetlilere tasarımlarıyla ilgili bilgi veren Dr. Safiye Sarı, geçen yıl açtığı serginin bilimsel sonuçlarını kamuya duyurmak için ikinci sergiyi düzenlediğini bildirdi. Gelinliklerden oluşan ilk sergiye katılan 300 kişinin şiddet konusuna verdiği yazılı cevapları yüzey tasarımına dönüştürdüğünü belirten Sarı, "Bu çalışma ilk serginin çıktılarının yani sonuçlarının basına kamuoyuna duyurulmasıdır. İlk sergiye gelen davetlilere 'şiddete uğrayan sizin kızınız, kardeşiniz ya da arkadaşınız olsaydı ne yapardınız?' sorusunu yönelttik. Sergiyi gezen 300 kişi bu soruları cevaplandırdı. Cevaplarda daha çok egemen düşünce erkek şiddetine karşı yaptırımların olmadığına yönelik bir sonuç çıktı elimizde. Bu çok şiddetli bir olay. Burada rengin şiddetinden bahsedilen de odur. Şiddet kanayan bir yara. Bu kadar vahim, vahametiyle duruyor. Yasal düzenlemelerde hala çok eksiğiz. Buradaki vurguda rengin şiddetini kullandık. Şiddeti açığa çıkarabilmek için vurgu renkle anlatıldı" diye konuştu. KADINLAR HAYATIMIZIN RENGİ, ÖLDÜRÜLMEMELİ

Şiddet konusunda başta kadınlar olmak üzere tüm halkın bilinçlenmesi gerektiğini belirten Dr. Sarı, "Her şeyi devletten beklemek yersiz. Belki buraya gelen insanlar en azından bunu görerek, beni dinleyerek belki biraz bilinçlenir. Bilinç olmadan yasalarla biz şiddeti önleyemeyiz. Belki erkek, kadın farkındalığı oluşturmalıyız. Kadın bir kere renk demek, hayatımızın rengi demek. Bunlar öldürülmez ki. Bakın bu sergideki rengin her biri hayata kattığı bir renktir. Kadın da hayatın rengidir. Bu renge kimse zarar vermemeli, incitmemeli bırakın öldürmeyi şunu bunu. Bu renge kimse zarar vermemeli serginin düşünce alt yapısı bu. Siz ne kadar renksizleştirseniz de kadın asla renksiz olamaz, gri bile olamaz. Kadın her zaman çok renklidir" dedi.


Kaynak: DHA

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