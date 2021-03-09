Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri yaklaşık 800 bin vatandaşa destek verdi
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Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri yaklaşık 800 bin vatandaşa destek verdi

09.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:59
Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri yaklaşık 800 bin vatandaşa destek verdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kadına yönelik şiddetin önlenmesi, mağdurlar ve beraberindeki çocuklara sunulacak destek hizmetlerinin "tek kapı" prensibiyle yürütülmesi amacıyla oluşturulan Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), son 8 yılda yaklaşık 800 bin kişiye...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kadına yönelik şiddetin önlenmesi, mağdurlar ve beraberindeki çocuklara sunulacak destek hizmetlerinin "tek kapı" prensibiyle yürütülmesi amacıyla oluşturulan Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), son 8 yılda yaklaşık 800 bin kişiye destek sağladı.

Bakanlık bünyesinde "kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans" ilkesiyle koordinasyon hizmetlerinin yanı sıra mağdurlara sağlık, psikososyal ve hukuki alanda ihtiyaç duydukları desteği sunan, aynı zamanda eğitim faaliyetleri bulunan ŞÖNİM'ler, şiddete meyilli kişilere yönelik de öfke kontrolü tedavisi gibi hizmetleri yürütüyor.

Son yıllarda yapılan çalışmalarla 81 ilde yaygınlaştırılan ŞÖNİM'lerde mağdurlar ve beraberindeki çocuklara sunulacak destek hizmetleri, bütüncül bir yaklaşımla, "tek kapı" prensibiyle yürütülüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, şiddetle mücadelenin en önemli destek mekanizmalarından birini oluşturan ŞÖNİM'lerden, kuruldukları 2013'ten 31 Ocak 2021 tarihine kadar olan dönemde toplam 784 bin 828 kişi yararlandı.

Destek alan kişilerin 640 bin 565'ini kadınlar, 93 bin 340'ını beraberindeki çocuklar ve 50 bin 923'ünü de erkekler oluşturdu.

Ayrıca mağdurlara erişimin kolaylaşması, il ve ilçe bazında kadına yönelik şiddetle etkin mücadelenin güçlenmesi amacıyla 355 Sosyal Hizmet Merkezinde Şiddetle Mücadele İrtibat Noktaları hayata geçirildi.

Kadın konukevleri 400 binden fazla kadına hizmet verdi

Bakanlığın verilerine göre, Türkiye genelindeki 148 kadın konukevinden 2002-31 Ocak 2021 tarihleri arasında 411 bin 995 kadın ve beraberindeki çocuk yararlandı.

Daha önce "Kadın Konukevi Hizmet Standartları ve Öz Değerlendirme Rehberi" ile "ŞÖNİM Hizmet Standartları Rehberi"ni hazırlayan Bakanlık, UNICEF iş birliğinde yeni bir rehberi de hizmete sunacak.

Hazırlıkları devam eden bu rehberle konukevlerinde anneleriyle birlikte kalan çocukların psikososyal gelişimlerinin desteklenmesi, yaşadıkları travmalara etkin müdahale edilebilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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