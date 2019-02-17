Şiddeti İspatlamak İsterken Hakkında Dava Açıldı

Şiddeti ispatlamak isterken hakkında dava açıldı

Sivas'ta öğretmenin çocuğuna uyguladığı şiddeti sınıfa yerleştirdiği gizli kamera ile ispat etmek isteyen veliye dava açıldı

Görüntüler ise savcılık tarafından delil olarak kabul edilmeyerek, öğretmen hakkında dava açılmadı

SİVAS - Sivas'ta öğretmenin çocuğuna uyguladığı şiddeti sınıfa yerleştirdiği gizli kamera ile ispat etmek isteyen veliye dava açıldı. Görüntüleri savcılık delil olarak kabul etmeyince öğretmen hakkında ise dava açılmadı.

Sivas'ta bulunan bir ilköğretim okulunda okuyan 1'inci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Y.E.Y.'nin velisi Hüseyin Yıldız, sınıf öğretmeni A.Y.'nin oğluna şiddet uyguladığını düşünerek sınıfa okul idaresinin bilgisi olmadan gizli kamera yerleştirdi. Çocuğuna şiddet uygulandığından şüphelenen baba, öğretmenin öğrencilere karşı uyguladığı sözlü şiddeti kayıt altına aldı. Baba bu kayıtlar ile Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Ancak sınıfa gizli kamera yerleştirdiği için kendisine dava açıldı ve ceza aldı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Mart 2018 tarihinde yapılan suç duyurusunda delil olarak sunulan görüntüleri ise "hukuka aykırı delil" olarak kabul edilip, delil olarak dikkate almadı. Savcılık 8 Ocak tarihli kararında müşteki ve mağdur beyanlarının dışında dosyada başka bir delil bulunmadığını gerekçe gösterip kovuşturmaya ver olmadığına karar verdi.

Konuyla ilgili okul idaresi ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan idari incelemelerin de kapatıldığı öğrenildi. Hüseyin Yıldız geçmişte gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğunun sürekli öğretmeninden dayak yediğini söylemesi üzerine bu yola başvurduğunu belirterek, öğretmenin öğrenciyi yalancılıkla suçlaması üzerine durumu ispat etmek için internetten aldığı bir gizli kamerayı sınıfa yerleştirdiğini belirtmişti. Gizli olarak kaydedilen görüntülerde öğretmenin öğrencilere hakaret ettiği görülüyor.

Kaynak: İHA