Şiddeti gören kadın sesini sosyal medyadan duyurdu, eşi gözaltına alındı
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Şiddeti gören kadın sesini sosyal medyadan duyurdu, eşi gözaltına alındı

17.12.2020 12:54 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:59
Şiddeti gören kadın sesini sosyal medyadan duyurdu, eşi gözaltına alındı

İstanbul'da 5 buçuk yıllık eşinden şiddet gören ve bir yakının yanına sığınarak sesini sosyal medyadan duyuran Sena Arslan'ın yardım çığlıkları sonuç verdi.

İstanbul'da 5 buçuk yıllık eşinden şiddet gören ve bir yakının yanına sığınarak sesini sosyal medyadan duyuran Sena Arslan'ın yardım çığlıkları sonuç verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şiddet uyguladığı iddia edilen kocayı gözaltına aldı.

İstanbul'da 5 buçuk yıllık eşinden şiddet gören ve tehdit mesajları alan bir çocuk annesi Sena Arslan (24) sesini sosyal medyadan duyurmuş ve yetkililerden yardım istemişti. Genç kadının ifadesi üzerine harekete geçen polis ekipleri şiddet uyguladığı iddia edilen Ö. Arslan'ı Ümraniye'deki evinde gözaltına aldı. 15 Aralık günü gözaltına alınan koca, ifadesinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Ö. Arslan, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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